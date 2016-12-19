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Consilium Medicum№12 2016
Системные гипертензии№04 2016
Дневник психиатра№04 2016
Участковый терапевт№06 2016
Consilium Medicum№11 2016
Женская консультация№04 2016
Участковый педиатр№06 2016
Первостольник№12 2016
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Гинекология№06 2016
Справочник провизора№03 2016
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19 декабря, 2016Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
15 декабря, 2016Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
12 декабря, 2016Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
29 ноября, 2016Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
23 ноября, 2016Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
18 ноября, 2016Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
6 октября, 2016Вебинар «Некоторые аспекты использования НПВП в стоматологии»
Новости компаний
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25 января, 2017Санофи (Sanofi) и Берингер Ингельхайм (Boehringer Ingelheim) подтверждают закрытие сделки по обмену активами 1 января 2017 года
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18 января, 2017FDA предоставилопротивоопухолевому препарату Тецентрик компании «Рош» право на приоритетное рассмотрение по применению при еще одном типе распространенного рака мочевого пузыря
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17 января, 2017Одобрение обновленной Полной характеристики лекарственного препарата ГИОТРИФ (афатиниб) европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА
Новости медицины
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26 января, 2017Состоялось выездное заседание ФОМС по внедрению института страховых представителей
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25 января, 2017Валерий Дмитриевич Захаров: Совершенствование витреоретинальной хирургии не останавливается
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18 января, 2017Форма предоставления информации для размещения на сайте и в печатной продукции
Мероприятия
1 февраля, 2017III Научно-практическая конференция "Офтальмологические образовательные университеты"
Месторасположение:ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россолимо, д.11А
2 февраля, 201766 -й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Месторасположение:Тюмень, ул. 4 км.Червишевского тракта,7, ГБУЗ ТО “Областная клиническая больница №1″ 625023
6 февраля, 201714-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
Месторасположение:Москва, Крокус Экспо, пав 2, зал 5
7 февраля, 2017XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
Месторасположение:Екатеринбург, Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
9 февраля, 2017XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
Месторасположение:Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Холидей Инн Сокольники
9 февраля, 201713 Ежегодная конференция посвященная памяти академика Вейна "Вейновские чтения"
Месторасположение:Москва, Конгресс парк гостиницы Украина, Кутузовский пр-т 2/1, стр. 6
9 февраля, 2017III Общероссийская конференция с международным участием "Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству"
Месторасположение:Санкт-Петербург