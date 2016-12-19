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    Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
    19 декабря, 2016
    Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
    Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
    15 декабря, 2016
    Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
    Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
    12 декабря, 2016
    Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
    Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
    29 ноября, 2016
    Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
    Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
    23 ноября, 2016
    Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
    Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
    18 ноября, 2016
    Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии
    Вебинар «Некоторые аспекты использования НПВП в стоматологии»
    6 октября, 2016
    Вебинар «Некоторые аспекты использования НПВП в стоматологии»

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    Все мероприятия
    XXXIV Научно-практическая конференция с международным участием "Рахмановские чтения: наследие наших учителей в современной отечественной дерматологии"
    27 января, 2017
    XXXIV Научно-практическая конференция с международным участием "Рахмановские чтения: наследие наших учителей в современной отечественной дерматологии"
    Месторасположение:Москва, Президент отель, Большая Якиманка 24
    I Московский семинар для сервисных служб отделений лучевой диагностики " Управление жизненным циклом оборудования"
    27 января, 2017
    I Московский семинар для сервисных служб отделений лучевой диагностики " Управление жизненным циклом оборудования"
    Месторасположение:Москва
    III Научно-практическая конференция "Офтальмологические образовательные университеты"
    1 февраля, 2017
    III Научно-практическая конференция "Офтальмологические образовательные университеты"
    Месторасположение:ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россолимо, д.11А
    66 -й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
    2 февраля, 2017
    66 -й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» под эгидой Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
    Месторасположение:Тюмень, ул. 4 км.Червишевского тракта,7, ГБУЗ ТО “Областная клиническая больница №1″ 625023
    14-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
    6 февраля, 2017
    14-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
    Месторасположение:Москва, Крокус Экспо, пав 2, зал 5
    XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
    7 февраля, 2017
    XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
    Месторасположение:Екатеринбург, Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
    XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
    9 февраля, 2017
    XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
    Месторасположение:Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Холидей Инн Сокольники