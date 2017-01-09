На главную
С нами уже
101 321 врачей
Меню
  • Видео
  • Игры
  • Мероприятия
  • Компании
  • Лекарства
  • Партнеры
  • Публикации партнеров
  • CM-навигатор
  • Авторам

    • На портале доступно: 33 издания

    Все журналы

    Актуально

    №2.1 2016
    Спецвыпуск Consilium Medicum
    2108
    Интеллектуальный конкурс «Dental Tribune – учащейся молодежи»
    События
    775

    Новое в журналах

    Все журналы

    Видеоконференции

    Предстоящие

    В настоящее время трансляции нет

    Прошедшие

    Лекарственный препарат как объект регулирования
    9 января, 2017
    Лекарственный препарат как объект регулирования
    Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
    19 декабря, 2016
    Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
    Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
    15 декабря, 2016
    Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
    Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
    12 декабря, 2016
    Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
    Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
    29 ноября, 2016
    Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
    Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
    23 ноября, 2016
    Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
    Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
    18 ноября, 2016
    Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии
    20 октября, 2016
    8-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии

    Новости компаний

    Смотреть все новости компаний

    Новости медицины

    Смотреть все новости

    Мероприятия

    Все мероприятия
    14-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
    6 февраля, 2017
    14-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
    Месторасположение:Москва, Крокус Экспо, пав 2, зал 5
    XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
    7 февраля, 2017
    XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
    Месторасположение:Екатеринбург, Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
    XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
    9 февраля, 2017
    XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
    Месторасположение:Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Холидей Инн Сокольники
    13 Ежегодная конференция посвященная памяти академика Вейна "Вейновские чтения"
    9 февраля, 2017
    13 Ежегодная конференция посвященная памяти академика Вейна "Вейновские чтения"
    Месторасположение:Москва, Конгресс парк гостиницы Украина, Кутузовский пр-т 2/1, стр. 6
    III Общероссийская конференция с международным участием "Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству"
    9 февраля, 2017
    III Общероссийская конференция с международным участием "Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству"
    Месторасположение:Санкт-Петербург
    Международная специализированная выставка и профессиональный конгресс "INTERCHARM professional Санкт-Петербург"
    9 февраля, 2017
    Международная специализированная выставка и профессиональный конгресс "INTERCHARM professional Санкт-Петербург"
    Месторасположение:Санкт-Петербург
    Цикл образовательных сессий для врачей поликлиник «Амбулаторный прием». Сессия №1: «Оценка и мониторирование рисков основных социально-значимых заболеваний».
    9 февраля, 2017
    Цикл образовательных сессий для врачей поликлиник «Амбулаторный прием». Сессия №1: «Оценка и мониторирование рисков основных социально-значимых заболеваний».
    Месторасположение:Москва, Здание правительства, Новый Арбат 36/9