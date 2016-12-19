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Первостольник№12 2016
В номере:
Участковый терапевт№05 2016
Справочник поликлинического врача№04 2016
Системные гипертензии№03 2016
Первостольник№11 2016
Справочник провизора№02 2016
Участковый терапевт№04 2016
Первостольник№10 2016
Женская консультация№03 2016
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19 декабря, 2016Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
15 декабря, 2016Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
12 декабря, 2016Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
29 ноября, 2016Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
23 ноября, 2016Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
18 ноября, 2016Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
6 октября, 2016Вебинар «Некоторые аспекты использования НПВП в стоматологии»
Новости компаний
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26 декабря, 2016CHMP рекомендовал процесс ускоренного одобрения в ЕС препарата Алеценза (алектиниб) компании «Рош» у пациентов с ранее леченым ALK-позитивным НМРЛ
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23 декабря, 2016Первично-прогрессирующий рассеянный склероз: новые перспективы терапии
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22 декабря, 2016Новые данные из разных стран вновь подтвердили высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности ривароксабана (Ксарелто®) компании Bayer
Новости медицины
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23 декабря, 2016Создан прототип технологии поиска по геномным хранилищам данных
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19 декабря, 2016Новые возможности терапии псориаза и псориатического артрита
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14 декабря, 2016Диабет можно предотвратить!
Мероприятия
16 января, 2017Научно-практическая конференция "Репродуктивное здоровье. Новые достижения"
Месторасположение:Москва, ЦКБ с поликлиникой, ул Маршала Тимошенко 15
17 января, 2017XI Международный конгресс по репродуктивной медицине
Месторасположение:Москва, Рэдиссон Славянская, площадь Европы, 2
18 января, 2017XVI Международный Симпозиум по эстетической медицине
Месторасположение:Москва, Центр Международной Торговли
27 января, 2017XXXIV Научно-практическая конференция с международным участием "Рахмановские чтения: наследие наших учителей в современной отечественной дерматологии"
Месторасположение:Москва, Президент отель, Большая Якиманка 24
27 января, 2017I Московский семинар для сервисных служб отделений лучевой диагностики " Управление жизненным циклом оборудования"
Месторасположение:Москва
1 февраля, 2017III Научно-практическая конференция "Офтальмологические образовательные университеты"
Месторасположение:ФГБНУ «НИИГБ», Москва, Россолимо, д.11А
6 февраля, 201714-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
Месторасположение:Москва, Крокус Экспо, пав 2, зал 5