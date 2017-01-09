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Consilium Medicum№12 2016
Системные гипертензии№04 2016
Дневник психиатра№04 2016
Участковый терапевт№06 2016
Consilium Medicum№11 2016
Женская консультация№04 2016
Участковый педиатр№06 2016
Первостольник№12 2016
В номере:
Гинекология№06 2016
Справочник провизора№03 2016
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9 января, 2017Лекарственный препарат как объект регулирования
19 декабря, 2016Вебинар "Кандидозный вульвовагинит. Проблемы. Пути решения"
15 декабря, 2016Вебинар "Принципы выбора препаратов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта"
12 декабря, 2016Вебинар "Негативная симптоматика: пути исходов шизофрении"
29 ноября, 2016Вебинар "Расстройства, связанные со стрессом"
23 ноября, 2016Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
18 ноября, 2016Междисциплинарные аспекты лечения боли в спине
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (3день)
20 октября, 20168-я Всероссийская Конференция по клинической гемостазиологии и гемореологии (2день)
Новости компаний
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31 января, 2017Компания Санофи объявила об участии в глобальной инициативе по борьбе с неинфекционными заболеваниями
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30 января, 2017Препарат эмицизумаб для лечения гемофилии А достиг первичной конечной точки в исследовании III фазы
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25 января, 2017Санофи (Sanofi) и Берингер Ингельхайм (Boehringer Ingelheim) подтверждают закрытие сделки по обмену активами 1 января 2017 года
Новости медицины
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2 февраля, 2017Первый Национальный Конгресс по онкогинекологии: не говорить, кричать о раке у женщин
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31 января, 2017«Актуальные вопросы неотложной сердечно-сосудистой хирургии» в ГКБ №15 им. О.М. Филатова
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26 января, 2017Состоялось выездное заседание ФОМС по внедрению института страховых представителей
Мероприятия
6 февраля, 201714-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "Дентал-Ревю"
Месторасположение:Москва, Крокус Экспо, пав 2, зал 5
7 февраля, 2017XX Фестиваль «Технологии красоты-2017»
Месторасположение:Екатеринбург, Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, 4а
9 февраля, 2017XXII Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция «Желудок 2017. Метаболическая организация функции желудка»
Месторасположение:Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Холидей Инн Сокольники
9 февраля, 201713 Ежегодная конференция посвященная памяти академика Вейна "Вейновские чтения"
Месторасположение:Москва, Конгресс парк гостиницы Украина, Кутузовский пр-т 2/1, стр. 6
9 февраля, 2017III Общероссийская конференция с международным участием "Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству"
Месторасположение:Санкт-Петербург
9 февраля, 2017Международная специализированная выставка и профессиональный конгресс "INTERCHARM professional Санкт-Петербург"
Месторасположение:Санкт-Петербург
9 февраля, 2017Цикл образовательных сессий для врачей поликлиник «Амбулаторный прием». Сессия №1: «Оценка и мониторирование рисков основных социально-значимых заболеваний».
Месторасположение:Москва, Здание правительства, Новый Арбат 36/9