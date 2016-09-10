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    • Свежий номер Гинекология №04 2016

    Гинекология, №04 2016
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    Гинекология

    Научно-практическое издание
    ISSN 2079-5696

    Научно-практический журнал «Гинекология» издается с 1999 года, тиражом 15 000 экземпляров, объемом около 80 страниц формата А4. Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати как орган центральной печати (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-43432). ISSN 2079-5696 и распространяется по тематической бесплатной подписке среди практикующих врачей, сотрудников высших медицинских образовательных и научно-исследовательских учреждений, руководителей органов здравоохранения Российской Федерации.
    В 2011 году решением президиума Высшей аттестационной комиссии, журнал «Гинекология» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, выпускающихся в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора медицинских наук.
    В журнале публикуются работы ученых и практикующих врачей-акушеров-гинекологов, эндокринологов, клинических фармакологов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования журнал приобрел широкое признание среди профессионалов, высоко оценивается Российским индексом научного цитирования.

    Учредители: ЗАО «Медицинские издания».

    Основные разделы:
    Инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза, проблемы контрацепции, гиперпластические процессы эндометрия, гинекологическая эндокринология, патология шейки матки, ведение/ патология беременности, современные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, результаты оригинальных клинических исследований, научные обзоры, материалы научных мероприятий.
    Результаты Российской неинтервенционной (наблюдательной) программы по назначению витаминно-минерального комплекса для профилактики гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ «ПРОГНОСТИК» у беременных женщин
    Обеспеченность организма беременной необходимыми для нормальной жизнедеятельности микронутриентами – важнейший фактор, способствующий физиологическому течению беременности и нормальному развитию плода.
    Цель исследования – оценка эффективности и безопасности витаминно-минерального комплекса (ВМК) Витрум Пренатал Форте в профилактике гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ у беременных с целью улучшения материнских и перинатальных исходов. Наблюдательная программа «ПРОГНОСТИК» проводилась с сентября 2013 г. по январь 2016 г. в 33 городах 7 регионов России* .
    Материалы и методы – клиническое и лабораторное обследование женщин, анализ состояния новорожденного при рождении и течение раннего неонатального периода. Все пациентки принимали ВМК Витрум Пренатал Форте по 1 таблетке в сутки перорально, после завтрака. Прием препарата беременные начинали с момента постановки на учет и продолжали до родоразрешения. Длительность курса приема в среднем составляла 32 нед.
    Результаты и выводы. Регулярный прием сбалансированных ВМК, в частности препарата Витрум Пренатал Форте, способствует физиологическому протеканию беременности, снижает вероятность возникновения анемии и частоту развития других осложнений беременности, а их компоненты содействуют полноценному росту и развитию плода, рождению здорового потомства. Подтвердилось и отсутствие возможного влияния ВМК на развитие макросомии плода.

    Ключевые слова: витамины, микроэлементы, Витрум Пренатал Форте, беременность.
    VPrilepskaya@mail.ru

    Для цитирования: Прилепская В.Н., Кутуева Ф.Р., Кулешов В.М. и др. Результаты Российской неинтервенционной (наблюдательной) программы по назначению витаминно-минерального комплекса для профилактики гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ «ПРОГНОСТИК» у беременных женщин. 
    Гинекология. 2016; 18 (4): 5–12.

    В.Н.Прилепская1, Ф.Р.Кутуева2, В.М.Кулешов3, М.Д.Андреева4, Л.В.Ткаченко5, Т.Д.Зайцева6, Т.А.Погодина7
    Номера страниц
    в выпуске: 5-11
    1ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4; 2СПб ГБУЗ Женская консультация №22. 194354, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, лит. В; 3ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России. 630091, Россия, Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 52; 4ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России. 350063, Россия, Краснодар, ул. Седина, д. 4; 5ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России. 400131, Россия, Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; 6ОГБУЗ Городская клиническая больница №1. 308000, Россия, Белгород, пр-т Белгородский, д. 99; 7ОГУЗ Иркутская городская поликлиника №4. 644058, Россия, Иркутск, м-н Первомайский, д. 23а
    Специфика течения беременности у женщин с акромегалией
    В статье представлена информация об акромегалии, освещены алгоритм диагностического поиска и лечебная тактика при выявлении данного заболевания у женщин репродуктивного возраста. На основании приведенного клинического случая описана врачебная тактика при ведении беременных с акромегалией.

    Ключевые слова: беременность, акромегалия, микроаденома гипофиза, соматотропинома, соматотропный гормон, октреопид.
    katyanikitina@mail.ru

    Для цитирования: Леваков С.А., Боровкова Е.И., Обухова Е.А. Специфика течения беременности у женщин с акромегалией. Гинекология. 2016; 18 (4): 13–15.
    С.А.Леваков, Е.И.Боровкова, Е.А.Обухова
    Номера страниц
    в выпуске: 13-15
    ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России. 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
    Современные аспекты применения кальция и витамина D3 при беременности
    Представлены результаты систематического анализа важных клинических аспектов воздействия кальция на течение беременности с разбором соответствующих фундаментальных молекулярно-физиологических механизмов. Клинические исследования показывают, что прием кальция и витамина D3 способствует профилактике преэклампсии, снижению артериального давления, риска патологии зубов у беременных.

    Ключевые слова: недостаточность кальция, гиповитаминоз D3, беременные, Натекаль Д3.
    unesco.gromova@gmail.com

    Для цитирования: Громова О.А., Торшин И.Ю., Тетруашвили Н.К. и др. Современные аспекты применения кальция и витамина D3 при беременности. Гинекология. 2016; 18 (4): 16–25.
    О.А.Громова1, И.Ю.Торшин2, Н.К.Тетруашвили3, И.Н.Захарова4, Т.Р.Гришина1
    Номера страниц
    в выпуске: 16-25
    1ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России. 153000, Россия, Иваново, Шереметевский пр-т, д. 8; 2ФГАОУ ВПО Московский физико-технический институт. 141700, Россия, Долгопрудный, Институтский пер., д. 9; 3ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4; 4ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России. 123995, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1
    Эндре Цейзель и концепция первичной профилактики врожденных пороков развития плода
    В статье рассмотрена история разработки концепции первичной профилактики врожденных пороков развития плода с помощью периконцепционного приема мультивитаминных препаратов, содержащих фолиевую кислоту. Проанализированы результаты венгерских исследований по использованию мультивитаминов. Даны современные представления о механизме профилактического действия фолиевой кислоты с позиции фармакогенетики. Приведены данные об использовании разных биохимических форм фолатов.

    Ключевые слова: фолиевая кислота, пороки развития плода, дефекты нервной трубки, витаминопрофилактика, MTHFR, мультивитамины, прегравидарная подготовка, питание во время беременности, история медицины.
    donnikov@oparina4.ru

    Для цитирования: Донников А.Е. Эндре Цейзель и концепция первичной профилактики врожденных пороков развития плода. Гинекология. 2016; 18 (4): 26–30.
    А.Е.Донников
    Номера страниц
    в выпуске: 26-30
    ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4
    Возраст-ассоциированные особенности восстановления и поддержания влагалищной микробиоты при лечении инфекционных заболеваний женских половых органов
    Вагинальный биотоп представляет собой динамически изменяющуюся по структуре микроэкосистему в зависимости от возраста женщины, фазы менструального цикла, беременности и других факторов. К наиболее часто встречающимся инфекционным заболеваниям нижних отделов половых путей женщин репродуктивного возраста относятся бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, аэробный вагинит, смешанные инфекции, а также инфекции, передаваемые половым путем. В постменопаузе комплекс урогенитальных расстройств объединяется понятием «генитоуринарный синдром». Вне зависимости от возраста инфекции органов репродуктивного тракта сопровождаются повреждением вагинального эпителия и снижением пула лактобактерий. В кратком обзоре приводится обоснование необходимости патогенетической терапии, направленной на восстановление вагинального эпителия и поддержание роста лактобактерий во влагалище. Представлены данные по эффективности использования для этих целей вагинальных таблеток, содержащих Lactobacillus acidophilus KS400 и эстриол 0,03 мг в 1 таблетке (в течение 6 дней в репродуктивном возрасте и минимум 12 дней – в постменопаузе).

    Ключевые слова: вагинальные инфекции, лактобактерии, эстриол, поддерживающая терапия.
    pr.dobrohotova@mail.ru

    Для цитирования: Доброхотова Ю.Э., Озолиня Л.А., Бондаренко К.Р. и др. Возраст-ассоциированные особенности восстановления и поддержания влагалищной микробиоты при лечении инфекционных заболеваний женских половых органов. Гинекология. 2016; 18 (4): 32–38.
    Ю.Э.Доброхотова, Л.А.Озолиня, К.Р.Бондаренко, И.А.Лапина, А.С.Дворников
    Номера страниц
    в выпуске: 32-38
    ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1
    ВПЧ-ассоциированные заболевания и качество жизни женщин
    Папилломавирусная инфекция – наиболее распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Вирус папилломы человека является причиной предраковых заболеваний аногенитальной области и экзофитных кондилом. Следует отметить особую важность оценки качества жизни у женщин с вирусом папилломы человека – ассоциированными заболеваниями шейки матки.

    Ключевые слова: вирус папилломы человека, цервикальные интраэпителиальные неоплазии, рак шейки матки, качество жизни.
    el.bona@mail.ru

    Для цитирования: Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Прилепская В.Н. и др. ВПЧ-ассоциированные заболевания и качество жизни женщин. Гинекология. 2016; 18 (4): 39–44.
    Е.Г.Сычева, Н.М.Назарова, В.Н.Прилепская, О.В.Бурменская, В.Е.Франкевич
    Номера страниц
    в выпуске: 39-44
    ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4
    Йододефицитные заболевания: современный подход к профилактике
    В статье представлены данные о современном состоянии проблемы йодного дефицита, а также негативном влиянии йододефицитных заболеваний на здоровье беременных женщин и детей, освещены методы йодной профилактики.

    Ключевые слова: йодный дефицит, йододефицитные заболевания, беременность и йододефицитные состояния, массовая и групповая йодная профилактика. 
    napetunina@mail.ru

    Для цитирования: Петунина Н.А., Тельнова М.Э. Йододефицитные заболевания: современный подход к профилактике. Гинекология. 2016; 18 (4): 45–48.
    Н.А.Петунина, М.Э.Тельнова
    Номера страниц
    в выпуске: 45-48
    ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России. 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
    Оценка психоэмоционального состояния у пациенток с синдромом поликистозных яичников на фоне гормональной контрацепции
    Цель – изучение изменений психоэмоционального состояния у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) до начала приема гормонального контрацептива, содержащего эстрадиола валерат (Э2В) в комбинации с диеногестом в динамическом режиме и спустя 12 мес на фоне продолжения приема.
    Материалы и методы. Обследованы 36 пациенток, нуждающихся в контрацепции (в возрасте от 22 до 31 года), с наличием симптомов гиперандрогении и нарушениями менструального цикла. Все пациентки самостоятельно заполняли анкеты-опросники для оценки психоэмоционального состояния до начала приема и через 12 мес на фоне приема гормонального контрацептива.
    Результаты. Гормональный контрацептив (Э2В в комбинации с диеногестом), используемый в непрерывном динамическом режиме, обладает положительным лечебным эффектом в отношении клинических проявлений гиперандрогении и состояния репродуктивной системы пациенток с СПКЯ. Лечебный эффект Э2В в комбинации с диеногестом заключался в достоверном уменьшении выраженности симптомов гиперандрогении (угревая сыпь, жирность кожи лица). Кроме того, на фоне приема гормонального контрацептива было отмечено улучшение показателей психоэмоционального состояния пациенток с СПКЯ, что обусловлено уменьшением признаков гиперандрогении и нормализацией массы тела (на фоне диеты).

    Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, эстрадиола валерат в комбинации с диеногестом, оценка психоэмоционального состояния.
    typ50@rambler.ru

    Для цитирования: Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Сухоносова Е.Л. Оценка психоэмоционального состояния у пациенток с синдромом поликистозных яичников на фоне гормональной контрацепции. Гинекология. 2016; 18 (4): 49–53.
    Т.Ю.Пестрикова, Е.А.Юрасова, Е.Л.Сухоносова
    Номера страниц
    в выпуске: 49-53
    ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава России. 680000, Россия, Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 35
    Фолатсодержащие антиандрогенные оральные контрацептивы: дерматологические аспекты
    Рассмотрены биологические эффекты фолиевой кислоты и патологические состояния, развивающиеся в случае фолатного дефицита. Особое внимание уделено дерматологическим аспектам применения инновационных оральных контрацептивов с антиандрогенным и антиминералкортикоидным действием, обогащенных стабильной метаболитически активной формой фолиевой кислоты – левомефолатом кальция (Метафолин®). Представлены результаты лечения 67 женщин в возрасте от 16 до 32 лет с акне 2–3-й степени тяжести с локализацией патологического процесса на лице и/или туловище препаратами Джес® (43 женщины) и Джес® Плюс (24 женщины).

    Ключевые слова: гиперандрогения, акне, дроспиренон, фолиевая кислота, Метафолин, Джес, Джес Плюс, Ярина Плюс.
    samskin@yandex.ru

    Для цитирования: Монахов С.А. Фолатсодержащие антиандрогенные оральные контрацептивы: дерматологические аспекты. Гинекология. 2016; 18 (4): 54–58.
    С.А.Монахов
    Номера страниц
    в выпуске: 54-58
    ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского. 129110, Россия, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2
    Индивидуальный выбор менопаузальной гормональной терапии
    Цель антивозрастной менопаузальной гормональной терапии (МГТ) – поддержание и восстановление деятельности важнейших органов и систем организма, благодаря чему достигаются два основных эффекта: увеличивается продолжительность жизни и улучшается ее качество, что полностью соответствует желаниям женщин в пери- и постменопаузе. МГТ, начатая в периоде менопаузального перехода, – это не только терапия ранних симптомов климактерия, но и профилактика поздних осложнений постменопаузы. В статье рассмотрены возможности и эффективность применения препарата Анжелик® Микро, содержащего сниженные дозы эстрогенов и прогестагена (17b-эстрадиол 0,5 мг +  дроспиренон 0,25 мг). Показаниями для его назначения является сохранение умеренных и тяжелых приливов в постменопаузе у женщин с интактной маткой. 

    Ключевые слова: менопаузальная гормональная терапия, постменопауза, Анжелик Микро.
    dr.otoma@yandex.ru

    Для цитирования: Овсянникова Т.В., Куликов И.А. Индивидуальный выбор менопаузальной гормональной терапии. Гинекология. 2016; 18 (4): 59–62.
    Т.В.Овсянникова1, И.А.Куликов2
    Номера страниц
    в выпуске: 59-62
    1ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов. 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; 2ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России. 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
    Магний и проблемы репродуктивного здоровья
    Представлен обзор литературных данных, в которых демонстрируются значимость дефицита магния в формировании проблем репродуктивного здоровья у женщин и широкие возможности использования препаратов магния в медицинской практике, в том числе акушерстве и гинекологии.

    Ключевые слова: магний, дефицит магния, репродуктивные проблемы.
    roddom_kokb@mail.ru

    Для цитирования: Артымук Н.В., Тачкова О.А., Червов В.О. Магний и проблемы репродуктивного здоровья. Гинекология. 2016; 18 (4): 63–66.
    Н.В.Артымук, О.А.Тачкова, В.О.Червов
    Номера страниц
    в выпуске: 63-66
    ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России. 650029, Россия, Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а
    Статистика современных методов контрацепции в федеральных округах России
    Представлены материалы по распространенности современных методов контрацепции в федеральных округах России.

    Ключевые слова: контрацепция, аборт, методы контрацепции.
    z_tokova@oparina4.ru

    Для цитирования: Токова З.З., Прилепская В.Н., Гата А.С., Куземин А.А. Статистика современных методов контрацепции в федеральных округах России. 
    Гинекология. 2016; 18 (4): 68–71.
    З.З.Токова, В.Н.Прилепская, А.С.Гата, А.А.Куземин
    Номера страниц
    в выпуске: 68-71
    ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4
    Неразвивающаяся беременность малого срока у пациентки с субмукозной миомой матки: клиническое наблюдение
    Сочетание разных гинекологических заболеваний и беременности всегда несет с собой риск отягощенного течения последней, в том числе сопровождается более высокой частотой ранних репродуктивных потерь. У больных миомой матки высокий риск преждевременного прерывания беременности преимущественно обусловлен плацентарной недостаточностью. Особенно это характерно для женщин с субмукозным ростом узлов. При наличии субмукозного узла удаление элементов погибшего плодного яйца может осложняться трудностями опорожнения полости матки, нарушением сократимости матки в постабортном периоде, а также требует направления пациентки на второй этап лечения в объеме гистерорезектоскопической, лапароскопической или лапаротомной миомэктомии. В данном описании клинического случая мы приводим пример лечения пациенток с неразвивающейся беременностью на фоне субмукозной миомы матки путем одновременного выполнения вакуум-аспирации с гистерорезектоскопией.

    Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, субмукозная миома матки, гистерорезектоскопия, симультанная операция.
    drkorennaya@mail.ru

    Для цитирования: Подзолкова Н.М., Коренная В.В., Агишева В.В. Неразвивающаяся беременность малого срока у пациентки с субмукозной миомой матки: клиническое наблюдение. Гинекология. 2016; 18 (4): 74–76.
    Н.М.Подзолкова1, В.В.Коренная1, В.В.Агишева2
    Номера страниц
    в выпуске: 74-76
    1ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России. 125993, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1; 2Швейцарская университетская клиника. 109240, Россия, Москва, ул. Николоямская, д. 19, стр. 1
    Сравнительная характеристика эутопических и эктопических эндометриальных клеток у пациентов с эндометриомами яичников
    Цель – изучение морфометрических характеристик эутопических и эктопических эндометриальных базальных клеток у пациенток с эндометриозом и без.
    Материал и методы. В исследовании участвовали 76 женщин в возрасте от 17 до 42 лет (средний возраст составил 28,97±5,34 года). Основную группу составили 61 женщина с эндометриомами яичников, контрольную – 15 пациенток с бесплодием, не связанным с эндометриозом. 
    Результаты. Морфометрическая оценка базальных клеток эндометрия выявила, что у пациенток с эндометриомами по сравнению с пациентками без них толщина цитоплазматической мембраны в 1,25 раза меньше, толщина железы – в 1,5 раза больше, толщина ядерной мембраны – в 1,2 раза больше, средняя яркость – в 1,2 раза ниже, средняя плотность – в 1,2 раза выше. При сравнении эутопических и эктопических эндометриальных клеток у пациенток с эндометриомами получены следующие данные: площадь ядра в 1,7 раза больше в клетках эутопического эндометрия, толщина секреторной части клетки в 2 раза больше в клетках эутопического эндометрия, толщина цитоплазматической мембраны в 1,3 раза больше в клетках эутопического эндометрия, средняя плотность в 1,2 раза выше в клетках эктопического эндометрия, средняя яркость в 1,19 раза выше в клетках эутопического эндометрия.
    Заключение. Результаты нашей работы продемонстрировали очевидные статистически значимые отличия в морфометрическом анализе клеток эутопического эпителия между пациентками с эндометриозом и без него. Кроме того, достоверные различия между 5 параметрами были выявлены при сравнении морфометрических характеристик клеток базального слоя эпителиальной выстилки кисты по сравнению с эутопическим эндометрием у пациенток с эндометриомами яичников. Следовательно, не только стволовые клетки эктопических очагов отличаются от клеток эутопической локализацией, но и сами клетки базальной мембраны, на которых локализованы мезенхимальные стволовые клетки, по своим морфометрическим характеристикам различны между собой и отличаются от эндометриальных клеток пациенток без эндометриоза.

    Ключевые слова: генитальный эндометриоз, эндометриомы, этиопатогенез, морфометрическое исследование.
    s.dubrovina@gmail.com

    Для цитирования: Дубровина С.О., Берлим Ю.Д., Мажугин В.Ю. и др. Сравнительная характеристика эутопических и эктопических эндометриальных клеток у пациентов с эндометриомами яичников. Гинекология. 2016; 18 (4): 77–80.
    С.О.Дубровина1,2, Ю.Д.Берлим1, В.Ю.Мажугин2, Л.В.Красильникова1, К.А.Арешян2, В.С.Гимбут2, Н.С.Циркунова3, В.Ю.Тикиджиева4
    Номера страниц
    в выпуске: 77-80
    1ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России. 344022, Россия, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29; 2ФГБУ Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Минздрава России. 344012, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 43; 3МБУЗ Городская больница №6 города Ростова-на-Дону. 344025, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, д. 85/38; 4МБУЗ Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону. 344068, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, д. 88