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    • Свежий номер Гинекология №06 2016

    Гинекология, №06 2016
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    Гинекология

    Научно-практическое издание
    ISSN 2079-5696

    Научно-практический журнал «Гинекология» издается с 1999 года, тиражом 15 000 экземпляров, объемом около 80 страниц формата А4. Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати как орган центральной печати (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-43432). ISSN 2079-5696 и распространяется по тематической бесплатной подписке среди практикующих врачей, сотрудников высших медицинских образовательных и научно-исследовательских учреждений, руководителей органов здравоохранения Российской Федерации.
    В 2011 году решением президиума Высшей аттестационной комиссии, журнал «Гинекология» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, выпускающихся в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора медицинских наук.
    В журнале публикуются работы ученых и практикующих врачей-акушеров-гинекологов, эндокринологов, клинических фармакологов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования журнал приобрел широкое признание среди профессионалов, высоко оценивается Российским индексом научного цитирования.

    Учредители: ЗАО «Медицинские издания».

    Основные разделы:
    Инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза, проблемы контрацепции, гиперпластические процессы эндометрия, гинекологическая эндокринология, патология шейки матки, ведение/ патология беременности, современные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, результаты оригинальных клинических исследований, научные обзоры, материалы научных мероприятий.
    Персонификация гормональной контрацепции
    В статье рассматриваются проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем женщины, проблемы регуляции рождаемости и рациональной контрацепции с использованием современных средств гормональной контрацепции, и в частности, линейки препаратов МОДЭЛЛЬ.

    Ключевые слова: контрацепция, репродуктивное здоровье, Модэлль.
    lomela@mail.ru

    Для цитирования: Карахалис Л.Ю., Пенжоян Г.А., Могилина М.Н. Персонификация гормональной контрацепции. Гинекология. 2016; 18 (6): 4–7.
    Л.Ю.Карахалис, Г.А.Пенжоян, М.Н.Могилина
    Номера страниц
    в выпуске: 4-7
    ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России. 350063, Россия, Краснодар, ул. Седина, д. 4
    Фармакоэкономические преимущества применения внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы Мирена в сочетании с трансдермальными эстрогенсодержащими препаратами для лечения климактерического синдрома и контрацепции в период менопаузального перехода
    В статье обоснована фармакоэкономическая эффективность применения внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы Мирена в комбинации с трансдермальными эстрогенсодержащими препаратами в сравнении с другими комбинированными препаратами для лечения климактерического синдрома.

    Ключевые слова: внутриматочная левоноргестрелсодержащая система Мирена, трансдермальные эстрогены, комбинированные гормональные препараты для лечения климактерического синдрома, фармакоэкономическая эффективность, контрацепция.
    oldbaev@imshealth.com

    Для цитирования: Баева Н.Г., Филяева Ю.А. Фармакоэкономические преимущества применения внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы Мирена в сочетании с трансдермальными эстрогенсодержащими препаратами для лечения климактерического синдрома и контрацепции в период менопаузального перехода. Гинекология. 2016; 18 (6): 8–13.
    Н.Г.Баева, Ю.А.Филяева
    Номера страниц
    в выпуске: 8-13
    OOO «Клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник». 127083, Россия, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 28, к. 2
    Комплексный подход к лечению гнойных воспалительных заболеваний органов малого таза с применением иммуномодулирующей терапии
    Цель исследования – разработка тактики комплексного лечения пациенток с гнойными воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) для сокращения сроков достижения стойкой ремиссии. 
    Материалы и методы. Проведено контролируемое клиническое рандомизированное проспективное исследование, объектом которого были 62 женщины репродуктивного возраста с обострением хронического двухстороннего сальпингоофорита с длительностью заболевания более 3 лет, осложнившегося формированием одно- или двухсторонних гнойных тубоовариальных образований (абсцессов, пиосальпинксов и др.). Всем пациенткам было проведено оперативное лечение в сочетании с антибактериальной терапией. Методом простой рандомизации женщины были разделены на две группы: 1-я группа (основная) состояла из 32 женщин, которым дополнительно назначили иммуномодулирующую терапию (препарат Полиоксидоний®), 2-я группа (сравнения) включила 30 пациенток, получавших стандартное лечение (хирургическое и антибактериальное). Контрольную группу составили 40 здоровых женщин репродуктивного возраста, не имеющих острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний любой локализации на момент обследования. Всем участвующим в исследовании было проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Оценку показателей у пациенток 1 и 2-й групп проводили дважды в динамике – до начала лечебных мероприятий и через 1 мес после лечения. 
    Результаты и выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что для сокращения сроков нормализации клинико-лабораторных показателей и достижения длительной ремиссии при гнойных воспалительных заболеваниях органов малого таза патогенетически обоснованным может считаться включение в стандартную схему лечения средств, направленных на коррекцию нарушений системы локального иммунитета и системы гемостаза.

    Ключевые слова: гнойные воспалительные заболевания органов малого таза, Полиоксидоний.
    doclapina@mail.ru

    Для цитирования: Лапина И.А., Доброхотова Ю.Э., Бондаренко К.Р. и др. Комплексный подход к лечению гнойных воспалительных заболеваний органов малого таза с применением иммуномодулирующей терапии. Гинекология. 2016; 18 (6): 14–19.
    И.А.Лапина1, Ю.Э.Доброхотова1, К.Р.Бондаренко1, М.В.Гаврилов1,2, Н.С.Ермоленко2
    Номера страниц
    в выпуске: 14-19
    1ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1; 2Клиническая больница №1 МЕДСИ. 143442, Россия, п. Отрадное, Пятницкое ш., 6-й км
    Применение корифоллитропина альфа в программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин старше 40 лет
    Целью исследования явилась оценка клинических исходов, эмбриологических характеристик, фармакоэкономических аспектов применения корифоллитропина альфа в программах  вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), проведенных у пациенток старше 40 лет за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Проведен анализ 40 программ ВРТ за счет средств ОМС (20 пациенток, которым контролируемая овариальная стимуляция – КОС – проводилась с использованием фоллитропина альфа, 20 исследуемых, КОС которым проводилась с применением корифоллитропина альфа). Анализировались данные анамнеза, клинического и гинекологического обследования, гормонального статуса, ультразвукового исследования, параметры фолликулогенеза в протоколе стимуляции, число и качество полученных ооцитов, эмбрионов. Выявлено, что эффективность применения корифоллитропина альфа и фоллитропина альфа у пациенток старше 40 лет не отличается. Проведение программы ВРТ с использованием корифоллитропина альфа является более фармакоэкономически обоснованным и позволяет сэкономить бюджетные средства.

    Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, возраст, обязательное медицинское страхование, корифоллитропин альфа.
    darja-gruzdova@rambler.ru

    Для цитирования: Кулешова Д.А., Мелехова Н.Ю., Густоварова Т.А. и др. Применение корифоллитропина альфа в программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин старше 40 лет. Гинекология. 2016; 18 (6): 20–23.
    Д.А.Кулешова1, Н.Ю.Мелехова2, Т.А.Густоварова1, А.Н.Иванян1, А.Л.Чернякова2, С.Б.Крюковский1
    Номера страниц
    в выпуске: 20-23
    1ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Минздрава России. 214019, Россия, Смоленск, ул. Крупской, д. 28; 2ООО «Медицинский центр «Гинея». 214000, Россия, Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25
    Роль иммуногистохимического исследования при диагностике опухолевых поражений шейки матки
    Проведен анализ данных литературы о возможностях применения иммуногистохимических маркеров для диагностики и дифференциальной диагностики поражений шейки матки. Наиболее существенную помощь в выявлении и определении степени цервикальной интраэпителиальной неоплазии оказывает иммуногистохимическое выявление Ki-67 и р16. Показаны изменения р63, топоизомеразы, C-erbB-2, циклина D1 при цервикальной интраэпителиальной неоплазии разной степени выраженности и раке шейки матки. Сделан вывод, что иммуногистохимическое исследование закономерно считается эффективным методом патогистологического исследования, позволяющим проводить объективную диагностику опухолевых поражений шейки матки, дифференциальную их диагностику с реактивными и опухолеподобными изменениями, а также определять прогноз заболевания.

    Ключевые слова: шейка матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, рак, иммуногистохимия.
    ashegolev@oparina4.ru

    Для цитирования: Щеголев А.И., Мишнев О.Д. Роль иммуногистохимического исследования при диагностике опухолевых поражений шейки матки. Гинекология. 2016; 18 (6): 24–27.

    А.И.Щеголев1,2, О.Д.Мишнев2
    Номера страниц
    в выпуске: 24-27
    1ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Академика Опарина, д. 4; 2ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова Минздрава России. 117997, Россия, Москва, ул. Островитянова, д. 1
    Эффективность препарата Мастодинон® для коррекции масталгии у женщин в пре- и перименопаузе
    Цель исследования – изучение эффективности применения препарата Мастодинон® для лечения масталгии у женщин в пре- и перименопаузе. 
    Материалы и методы. Исследование проводилось в течение 12 мес. Пациентки, предъявляющие жалобы на боли в молочной железе, проходили комплексное обследование (клинико-рентгено-сонографическое) и анкетирование при первом визите и далее каждые 6 мес. Прием и обследование пациенток проводился трижды: до начала лечения, через 6 мес после его начала и через год. Терапия проводилась лекарственным препаратом растительного происхождения Мастодинон® 2 курсами по 3 мес с перерывами 2,5–3 мес.
    Результаты. Нами было обследовано 38 пациенток в возрасте 45–56 лет. Большинство женщин данной группы многие годы наблюдались по поводу мастопатии различных форм и степеней выраженности. Через 6 мес после начала приема Мастодинона большинство пациенток отметили уменьшение или отсутствие болезненности в молочной железе, улучшение психоэмоционального состояния. Положительный эффект разной степени наблюдался у 71,05% пациенток. Через 1 год после начала лечения выявлена стабилизация лечебного действия препарата Мастодинон® в 83,3% случаев в виде отсутствия возобновления болей в молочной железе или отсутствия усиления болевого симптома у тех женщин, у которых боли не были полностью купированы. Мастодинон® показал высокую эффективность, хорошую переносимость при лечении мастопатии у женщин в пре- и перименопаузе, повысил уровень качества жизни пациенток.

    Ключевые слова: мастопатия, масталгия, Мастодинон.
    Rozhkova@rncrr.ru

    Для цитирования: Рожкова Н.И., Бурдина И.И., Запирова С.Б. и др. Эффективность препарата Мастодинон® для коррекции масталгии у женщин в пре- и перименопаузе. Гинекология. 2016; 18 (6): 28–31.
    Н.И.Рожкова1,2, И.И.Бурдина1, С.Б.Запирова1, М.Л.Мазо1, С.П.Прокопенко1, О.Э.Якобс1
    Номера страниц
    в выпуске: 28-31
    1ФГБУ Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена ФГБУ Национальный медицинский исследовательский радиологический центр Минздрава России. 125284, Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 3; 2ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов. 117198, Россия, Москва ул. Миклухо-Маклая, д. 6
    Оценка цервикального скрининга при лечении вульвовагинальной атрофии в пери- и постменопаузе
    Цель исследования. Определение эффективности вагинального применения комплекса эстриол 0,2 мг/прогестерон 2 мг/Lactobacillus casei rhamnosus 2¥109 у женщин с вульвовагинальной атрофией в пери- и постменопаузе c оценкой цервикального скрининга.
    Материалы и методы. Обследованы 109 пациенток с вульвовагинальной атрофией (ВВА): 1-я группа – 53 пациентки в перименопаузе (средний возраст – 50,11±3,89 года), 2-я группа – 56 женщин в постменопаузе в возрасте 65,8±4,13 года. Комплекс исследований включал оценку жалоб, анамнестических и клинических данных,  проведение бактериоскопического, цитологического и кольпоскопического исследования с интерпретацией результатов в соответствии с Международными стандартами и использованием современного оборудования. Лечебный этап включал вагинальное применение комплексного препарата, состав которого представлен комбинацией эстриола, прогестерона, Lactobacillus сasei rhamnosus, по следующей схеме: 2 капсулы 1 раз в сутки в течение 14 (в 1-й группе) и 21 день (во 2-й группе). Контрольное цитологическое обследование шейки матки выполнялось дважды (через 4 и 6 нед) после лечения.
    Выводы. После проведенной локальной терапии у пациенток двух групп установлено клиническое улучшение течения ВВА, нормализация биоценоза влагалища в сравнении с исходными данными (р<0,001). У пациенток 1-й группы отмечалась нормализация цитологических мазков (цитологическая норма в 83% случаев) на фоне редукции плоских клеток неясного значения (ASC-US), регрессии воспаления (в 5,6 раза чаще в сравнении с исходными данными) и атрофии (в 3,7 раза чаще, р<0,05); во 2-й группе – снижение темпов нормализации цитологических мазков (цитологическая норма в 48% случаев), полная редукция ASC-US (р<0,05) с тенденцией к регрессии воспаления (в 1,9 раза) и атрофии (в 1,3 раза) чаще, относительно исходных данных. 

    Ключевые слова: вульвовагинальная атрофия, генитоуринарный синдром менопаузы, перименопауза, постменопауза, шейка матки, кольпоскопия, жидкостная цитология.
    klin_tatyana@mail.ru

    Для цитирования: Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б., Миронова О.Н. Оценка цервикального скрининга при лечении вульвовагинальной атрофии в пери- и постменопаузе. Гинекология. 2016; 18 (6): 32–35.
    Т.В.Клинышкова1, И.Б.Самосудова2, О.Н.Миронова3
    Номера страниц
    в выпуске: 32-35
    1ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России. 644043, Россия, Омск, ул. Ленина, д. 12; 2Клинико-диагностический центр «Ультрамед». Россия, 644024, Омск, ул. Чкалова, д. 12; 3БУЗОО Клинический диагностический центр. Россия, 644024, Омск, ул. Ильинская, д. 9
    Возможности биорегуляционной терапии в гинекологической практике (обзор литературы)
    Биорегуляционный подход и созданные на его принципах комплексные биорегуляционные препараты, например препарат Траумель® С, обладают способностью воздействия сверхмалыми дозами, активации, детоксикации и восстановления процессов саморегуляции. В обзоре представлены современные литературные данные об эффективности препарата Траумель® С в комплексном лечении отдельных гинекологических заболеваний в соответствии с принципами биорегуляционной медицины.

    Ключевые слова: биорегуляционная медицина, Траумель С, лечение гинекологических заболеваний.
    oilineva@yandex.ru

    Для цитирования: Линева О.И. Возможности биорегуляционной терапии в гинекологической практике (обзор литературы). Гинекология. 2016; 18 (6): 36–42.
    О.И.Линева
    Номера страниц
    в выпуске: 36-42
    ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России. 443099, Россия, Самара, ул. Чапаевская, д. 89
    Беременность и заболевания глаз (обзор литературы)
    Представлены исторические сведения по вопросу ведения беременности у женщин с заболеваниями органа зрения. Описаны офтальмологические проявления при различных патологических состояниях органа зрения и порядок ведения беременности и родов у женщин с этим видом патологии, в том числе при офтальмологических морфофункциональных изменениях, связанных с развитием гестационных осложнений. Отмечены допустимость выполнения лазеро-хирургических манипуляций при патологических изменениях в органах зрения у беременной и офтальмологические изменения, которые учитываются при выборе способа родоразрешения.

    Ключевые слова: беременность, заболевания глаз, диагностика, осложнения гестационного периода.
    doc_sinchihin@rambler.ru

    Для цитирования: Синчихин С.П., Рамазанова Л.Ш., Мамиев О.Б. и др. Беременность и заболевания глаз (обзор литературы). Гинекология. 2016; 18 (2): 43–50.
    С.П.Синчихин1, Л.Ш.Рамазанова1,2, О.Б.Мамиев1, Л.В.Степанян1, О.А.Напылова2
    Номера страниц
    в выпуске: 43-50
    1ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России. 414000, Россия, Астрахань, ул. Бакинская, д. 121; 2ЧУЗ Медико-санитарная часть. 414057, Россия, Астрахань, ул. Кубанская, д. 5
    Акушерские и перинатальные аспекты выбора фолатсодержащих препаратов при невынашивании беременности
    Цель – сравнить течение беременности и состояние доношенных новорожденных у женщин с полиморфизмами генов фолатного цикла и невынашиванием в анамнезе, получавших метафолинсодержащий комплекс и мегадозы фолиевой кислоты.
    Материалы и методы. Ретроспективное исследование медицинской документации 114 пациенток (формы №025/у, 111/у, 113/у). Сравнение уровней гомоцистеина, показателей скрининговой коагулограммы, особенностей течения беременности, родов, состояния новорожденных в зависимости от варианта коррекции фолатного дефицита.
    Результаты. В группе пациенток, принимавших метафолинсодержащий витаминно-минеральный комплекс (n=60), достоверно ниже были уровни гомоцистеина, фибриногена, маркеров тромбинемии, частота некоторых акушерских и перинатальных осложнений (в 1,5–3,9 раза; p<0,05) по сравнению с женщинами, получавшими мегадозы препаратов синтетической фолиевой кислоты (n=54).
    Заключение. Рутинное назначение избыточных дозировок синтетической фолиевой кислоты при лечении невынашивания беременности у женщин с полиморфизмами генов фолатного цикла нецелесообразно, предпочтение следует отдавать препаратам, содержащим активную форму фолатов – метафолин.

    Ключевые слова: невынашивание беременности, полиморфизмы генов фолатного цикла, метафолин, фолиевая кислота.
    kurmna@mail.ru

    Для цитирования: Курмачева Н.А., Харитонова О.М., Верижникова Е.В. Акушерские и перинатальные аспекты выбора фолатсодержащих препаратов при невынашивании беременности. Гинекология. 2016; 18 (6): 51–55.
    Н.А.Курмачева1, О.М.Харитонова1, Е.В.Верижникова2
    Номера страниц
    в выпуске: 51-55
    1ГУЗ Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции. 410056, Россия, Саратов, ул. Вавилова, д. 13; 2Филиал НОУ ВПО Самарский медицинский институт «Реавиз». 410004, Россия, Саратов, Дегтярная пл., д. 1а
    Опыт применения местного комбинированного препарата, содержащего метронидазол и миконазол, для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных
    Проблема вагинальных инфекций, в частности бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита, во время беременности является чрезвычайно актуальной в связи с неблагоприятными перинатальными исходами и повышением риска преждевременных родов. Лечение вагинальных инфекций представляет серьезную проблему в связи с формированием устойчивости возбудителей, частым рецидивированием, поздним началом терапии в связи с затянувшейся диагностикой и подбором препарата. Нами проведено проспективное исследование по оценке эффективности и безопасности использования местного препарата, содержащего 750 мг метронидазола и 200 мг миконазола нитрата (Нео-Пенотран Форте) для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных во II триместре.
    Методы. В исследование были включены 122 беременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст составил 29,6±2,5 года) без сопутствующей экстрагенитальной патологии в сроке беременности 18–22 нед с подтвержденным диагнозом бактериального вагиноза (n=51) и кандидозного вульвовагинита (n=71). Оценивались клиническая и терапевтическая эффективность препарата, быстрота наступления клинической эффективности (день от начала лечения), перинатальные исходы, частота преждевременных родов в обеих группах, частота побочных эффектов на фоне применения препарата. 
    Результаты. Терапевтическая эффективность препарата (отсутствие субъективных симптомов и нормализация лабораторных показателей) в группе беременных с бактериальным вагинозом на 14 и 28-й дни от начала исследования составила 96% (n=48) и 94%(n=47) соответственно. В группе с кандидозным вульвовагинитом – 94,2% (n=65) и 91,3% (n=63). Клиническая эффективность (субъективное отсутствие симптомов) к окончанию курса лечения достигнута абсолютно у всех пациенток в обеих группах, причем у многих пациенток еще до окончания полного курса лечения.
    Заключение. Нео-Пенотран Форте является высокоэффективным и безопасным и может быть рекомендован для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных, начиная со II триместра. Эффективное лечение беременных с бактериальным вагинозом и кандидозным вульвовагинитом препаратом Нео-Пенотран Форте предотвращает неблагоприятные исходы беременности и снижает риск преждевременных родов, связанный с вагинальной инфекцией, однако из-за небольшого объема выборки данная проблема требует дальнейших исследований. 

    Ключевые слова: беременность, бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, вагинальные инфекции, метронидазол, миконазол, Нео-Пенотран Форте. 
    vikabits@mail.ru

    Для цитирования: Бицадзе В.О., Радецкая Л.С. Опыт применения местного комбинированного препарата, содержащего метронидазол и миконазол, для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных. Гинекология. 2016; 18 (6): 56–60.
    В.О.Бицадзе, Л.С.Радецкая
    Номера страниц
    в выпуске: 56-60
    ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России. 119991, Россия, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
    Случай успешного тромболизиса при массивной тромбоэмболии легочной артерии у беременной
    Мы представляем случай успешного тромболизиса при массивной тромбоэмболии легочной артерии у беременной. При этом не наблюдалось тяжелых геморрагических осложнений. Тромболизис оказался эффективным и не повлиял на течение беременности и состояние плода.

    Ключевые слова: беременность, массивная тромбоэмболия легочной артерии, тромболизис, геморрагические осложнения.
    yastrebovmich@yandex.ru

    Для цитирования: Шакурова Е.Ю., Ястребов М.А. Случай успешного тромболизиса при массивной тромбоэмболии легочной артерии у беременной. Гинекология. 2016; 18 (6): 61–62.
    Е.Ю.Шакурова, М.А.Ястребов
    Номера страниц
    в выпуске: 61-62
    ГБУЗ Республиканский перинатальный центр Республики Карелия. 185003, Россия, Петрозаводск, ул. Л.Толстого, д. 36
    Влияние повышенной массы тела и ожирения на частоту гинекологической патологии, течение родов, послеродовый период и состояние новорожденных
    Повышенная масса тела и ожирение влияют на частоту гинекологической патологии, развитие детей, рост эстрогензависимых заболеваний. Рассмотрены вопросы профилактики послеродовых осложнений у женщин с избыточной массой тела и ожирением посредством применения современных дезогестрелсодержащих контрацептивов. 

    Ключевые слова: повышенная масса тела и ожирение, профилактика заболеваний у детей, контрацепция.
    lomela@mail.ru

    Для цитирования: Карахалис Л.Ю., Могилина М.Н. Влияние повышенной массы тела и ожирения на частоту гинекологической патологии, течение родов, послеродовый период и состояние новорожденных. Гинекология. 2016; 18 (6): 67–70.
    Л.Ю.Карахалис, М.Н.Могилина
    Номера страниц
    в выпуске: 67-70
    ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России. 350063, Россия, Краснодар, ул. Седина, д. 4