Свежий номер Гинекология №06 2016
ГинекологияНаучно-практическое издание
ISSN 2079-5696
Научно-практический журнал «Гинекология» издается с 1999 года, тиражом 15 000 экземпляров, объемом около 80 страниц формата А4. Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати как орган центральной печати (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-43432). ISSN 2079-5696 и распространяется по тематической бесплатной подписке среди практикующих врачей, сотрудников высших медицинских образовательных и научно-исследовательских учреждений, руководителей органов здравоохранения Российской Федерации.
В 2011 году решением президиума Высшей аттестационной комиссии, журнал «Гинекология» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, выпускающихся в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора медицинских наук.
В журнале публикуются работы ученых и практикующих врачей-акушеров-гинекологов, эндокринологов, клинических фармакологов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования журнал приобрел широкое признание среди профессионалов, высоко оценивается Российским индексом научного цитирования.
Учредители: ЗАО «Медицинские издания».
Основные разделы:
Инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза, проблемы контрацепции, гиперпластические процессы эндометрия, гинекологическая эндокринология, патология шейки матки, ведение/ патология беременности, современные методы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, результаты оригинальных клинических исследований, научные обзоры, материалы научных мероприятий.
Главный редактор журналаПрилепская Вера Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, зам. директора по научной работе, руководитель научно-поликлинического отделения ФГБУ НЦАГиП им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России
Ответственный секретарьКуземин Андрей Александрович – канд мед. наук, руководитель дневного стационара ФГБУ НЦАГиП им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России
Редакционная коллегияСеров Владимир Николаевич – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент Российского общества акушеров-гинекологов
Савельева Галина Михайловна – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Сухих Геннадий Тихонович – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Директор ФГБУ НЦАГиП им. акад. В.И.Кулакова. зав.кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Вихляева Екатерина Михайловна – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела международного сотрудничества ФГБУ НЦАГиП им. акад. В.И.Кулакова Минздрава России
Мельниченко Галина Афанасьевна – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Института клинической эндокринологии Эндокринологического научного центра Минздрава России; профессор кафедры эндокринологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
Козаченко Владимир Павлович – доктор медицинских наук, профессор, гинекологическое отделение ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»
Подготовка статей
Для представления статьи авторы должны подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам, если она им не соответствует.
- Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для редактора).
- Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF или WordPerfect.
- Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно.
- Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа.
- Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиям, описанным в Руководстве для авторов, расположенном на странице «О журнале».
- Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены требования документа Обеспечение слепого рецензирования.
Авторские права
Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:
- Авторы сохраняют за собой автороские права и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.
Цели и задачи
Цель журнала «Гинекология» – последипломное образование врачей, обеспечение высокого профессионального уровня специалистов в условиях стремительного развития биотехнологий и медицинской науки.Журнал « Гинекология » ставит перед собой задачу не просто освещать теоретическую информацию, а обновлять знания и умения практикующих врачей, т.е. участвовать в непрерывном образовании. Одной из задач является устранение недостатков базовой профессиональной подготовки, внесение дополнений и корректив в теоретические знания, что может помочь преодолеть специалистам сложившиеся стереотипы профессиональной деятельности и избежать типичных ошибок в практике. Еще одной задачей журнала является формирование у специалиста теоретических знаний патогенеза, клинических проявлений и лечения коморбидной патологией, встречающейся в практике врачей любой специальности.
Периодичность
6 номеров в год
Рецензирование
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала « Гинекология », проходят обязательное двойное слепое рецензирование (рецензент не знает авторов рукописи, авторы рукописи не знаю рецензентов).
- Рецензирование статей осуществляется членами редакционного совета и редакционной коллегии, а так же приглашенными рецензентами – ведущими специалистами в соответствующей отрасли медицины России и других стран. Решение о выборе того или иного рецензента для проведения экспертизы статьи принимает главный редактор, заместитель главного редактора, научный редактор, заведующий редакцией. Срок рецензирования составляет 2-4 недели, но по просьбе рецензента он может быть продлен.
- Каждый рецензент имеет право отказаться от рецензии в случае наличия явного конфликта интересов, отражающегося на восприятии и интерпретации материалов рукописи. По итогам рассмотрения рукописи рецензент даёт рекомендации о дальнейшей судьбе статьи (каждое решение рецензента обосновывается):
- статья рекомендуется к публикации в настоящем виде;
- статья рекомендуется к публикации после исправления отмеченных рецензентом недостатков;
- статья нуждается в дополнительном рецензировании другим специалистом;
- статья не может быть опубликована в журнале.
- Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть. Доработка статьи не должна занимать более 2 месяцев с момента отправки электронного сообщения авторам о необходимости внесения изменений. Доработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.
- В случае отказа авторов от доработки материалов, они должны в письменной или устной форме уведомить редакцию о своем отказе от публикации статьи. Если авторы не возвращают доработанный вариант по истечении 3 месяцев со дня отправки рецензии, даже при отсутствии сведений от авторов с отказом от доработки статьи, редакция снимает её с учета. В подобных ситуациях авторам направляется соответствующее уведомление о снятии рукописи с регистрации в связи с истечением срока, отведенного на доработку.
- Если у автора и рецензентов возникли неразрешимые противоречия относительно рукописи, редколлегия вправе направить рукопись на дополнительное рецензирование. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор на заседании редакционной коллегии.
- Решение об отказе в публикации рукописи принимается на заседании редакционной коллегии в соответствие с рекомендациями рецензентов. Статья, не рекомендованная решением редакционной коллегии к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Сообщение об отказе в публикации направляется автору по электронной почте.
- После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к публикации редакция информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
- Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор.
- Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
- Редакция издания направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса
Этика научных публикаций
Раздел подготовлен по материалам издательства научной и медицинской литературы Elsevier, а так же материалов Международного Комитета по публикационной этике (COPE)
Введение
1.1. Публикация материалов в рецензируемых журналах не только является простым способом научных коммуникаций, но и вносит значительный вклад в развитие соответствующей области научного знания. Таким образом, важно установить стандарты будущего этичного поведения всех вовлеченных в публикацию сторон, а именно: Авторов, Редакторов журнала, Рецензентов, Издательства и Научного общества для журнала « Гинекология »
1.2. Издатель не только поддерживает научные коммуникации и инвестирует в данный процесс, но также несет ответственность за соблюдение всех современных рекомендаций в публикуемой работе.
1.3. Издатель берет на себя обязательства по строжайшему надзору за научными материалами. Наши журнальные программы представляют беспристрастный «отчет» развития научной мысли и исследований, поэтому мы также осознаем ответственность за должное представление этих «отчетов», особенно с точки зрения этических аспектов публикаций, изложенных в настоящем документе.
2. Обязанности Редакторов
2.1. Решение о публикации
Редактор научного журнала « Гинекология » самолично и независимо несет ответственность за принятие решения о публикации, часто в сотрудничестве с соответствующим Научным обществом. Достоверность рассматриваемой работы и ее научная значимость всегда должны лежать в основе решения о публикации. Редактор может руководствоваться политикой Редакционной коллегии журнала « Гинекология », будучи ограниченным актуальными юридическими требованиями в отношении клеветы, авторского права, законности и плагиата.
Редактор может совещаться с другими Редакторами и Рецензентами (или должностными лицами Научного общества) во время принятия решения о публикации.
2.2. Порядочность
Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства или политических предпочтений Авторов.
2.3. Конфиденциальность
Редактор и Редакционная коллегия журнала « Гинекология » обязаны без необходимости не раскрывать информацию о принятой рукописи всем лицам, за исключением Авторов, Рецензентов, возможных Рецензентов, других научных консультантов и Издателя.
2.4. Политика раскрытия и конфликты интересов
2.4.1 Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора. Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной выгоды.
2.4.2 Редакторы должны брать самоотвод от рассмотрения рукописей (а именно: запрашивать Со-редактора, Помощника редактора или сотрудничать с другими членами Редакционной коллегии при рассмотрении работы вместо самоличного рецензирования и принятия решения) в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с Авторами, компаниями и, возможно, другими организациями, связанными с рукописью.
2.5. Надзор за публикациями
Редактор, предоставивший убедительные доказательства того, что утверждения или выводы, представленные в публикации, ошибочны, должен сообщить об этом Издателю (и/или в соответствующее Научное общество) с целью скорейшего уведомления о внесении изменений, изъятия публикации, выражения обеспокоенности и других соответствующих ситуации заявлений.
2.6. Вовлеченность и сотрудничество в рамках исследований
Редактор совместно с Издателем (или Научным обществом) принимают адекватные ответные меры в случае этических претензий, касающихся рассмотренных рукописей или опубликованных материалов. Подобные меры в общих чертах включают взаимодействие с
Авторами рукописи и аргументацию соответствующей жалобы или требования, но также могут подразумевать взаимодействия с соответствующими организациями и исследовательскими центрами.
3. Обязанности Рецензентов
3.1. Влияние на решения Редакционной коллегии
Рецензирование помогает Редактору принять решение о публикации и посредством соответствующего взаимодействия с Авторами также может помочь Автору повысить качество работы. Рецензирование — это необходимое звено в формальных научных коммуникациях, находящееся в самом «сердце» научного подхода. Издатель разделяет точку зрения о том, что все ученые, которые хотят внести вклад в публикацию, обязаны выполнять существенную работу по рецензированию рукописи.
3.2. Исполнительность
Любой выбранный Рецензент, чувствующий недостаточно квалификации для рассмотрения рукописи или не имеющий достаточно времени для быстрого выполнения работы, должен уведомить Редактора журнала « Гинекология » и попросить исключить его из процесса рецензирования соответствующей рукописи.
3.3. Конфиденциальность
Любая рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденциальный документ. Данную работу нельзя открывать и обсуждать с любыми лицами, не имеющими на то полномочий от Редактора.
3.4. Требования к рукописи и объективность
Рецензент обязан давать объективную оценку. Персональная критика Автора неприемлема. Рецензентам следует ясно и аргументировано выражать свое мнение.
3.5. Признание первоисточников
Рецензентам следует выявлять значимые опубликованные работы, соответствующие теме и не включенные в библиографию к рукописи. На любое утверждение (наблюдение, вывод или аргумент), опубликованное ранее, в рукописи должна быть соответствующая библиографическая ссылка. Рецензент должен также обращать внимание Редактора на обнаружение существенного сходства или совпадения между рассматриваемой рукописью и любой другой опубликованной работой, находящейся в сфере научной компетенции Рецензента.
3.6. Политика раскрытия и конфликты интересов
3.6.1 Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора. Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной выгоды.
3.6.2. Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с любым из Авторов, компаниями или другими организациями, связанными с представленной работой.
4. Обязанности Авторов
4.1. Требования к рукописям
4.1.1 Авторы доклада об оригинальном исследовании должны предоставлять достоверные результаты проделанной работы также, как и объективное обсуждение значимости исследования. Данные, лежащие в основе работы, должны быть представлены безошибочно. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возможного воспроизведения. Ложные или заведомо ошибочные утверждения воспринимаются как неэтичное поведение и неприемлемы.
4.1.2. Обзоры и научные статьи также должны быть точными и объективными, точка зрения Редакции должны быть четко обозначена.
4.2. Доступ к данным и их хранение
У Авторов могут быть запрошены необработанные данные, имеющие отношение к рукописи, для рецензирования Редакторами. Авторы должны быть готовы предоставить открытый доступ к такого рода информации (согласно ALPSP-STM Statement on Data and Databases), если это осуществимо, и в любом случае быть готовы сохранять эти данные в течение адекватного периода времени после публикации.
4.3. Оригинальность и плагиат
4.3.1 Авторы должны удостовериться, что представлена полностью оригинальная работа и в случае использования работ или утверждений других Авторов должны предоставлять соответствующие библиографические ссылки или выдержки.
4.3.2 Плагиат может существовать во многих формах, от представления чужой работы как авторской до копирования или перефразирования существенных частей чужих работ (без указания авторства) и до заявления собственных прав на результаты чужих исследований. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
4.4. Множественность, избыточность и одновременность публикаций
4.4.1 В общем случае Автор не должен публиковать рукопись, по большей части посвященную одному и тому же исследованию, более чем в одном журнале как оригинальную публикацию. Представление одной и той же рукописи одновременно более чем в один журнал воспринимается как неэтичное поведение и неприемлемо.
4.4.2. В общем случае Автор не должен представлять на рассмотрение в другой журнал ранее опубликованную статью.
4.4.3. Публикация определенного типа статей (например, клинических рекомендаций, переводных статей) в более чем одном журнале является в некоторых случаях этичной при соблюдении определенных условий. Авторы и Редакторы заинтересованных журналов должны согласиться на вторичную публикацию, представляющую обязательно те же данные и интерпретации, что и в первично опубликованной работе.
Библиография первичной работы должна быть представлена и во второй публикации. Более подробную информацию о допустимых формах вторичных (повторных) публикаций можно найти на странице www.icmje.org.
4.5. Признание первоисточников
Необходимо всегда признавать вклад других лиц. Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значение для выполнения представленной работы. Данные, полученные приватно, например, в ходе беседы, переписки или в процессе обсуждения с третьими сторонами, не должны быть использованы или представлены без ясного письменного разрешения первоисточника. Информация, полученная из конфиденциальных источников, такая как оценивание рукописей или предоставление грантов, не должна использоваться без четкого письменного разрешения Авторов работы, имеющей отношение к конфиденциальным источникам.
4.6. Авторство публикации
4.6.1 Авторами публикации могут выступать только лица, которые внесли значительный вклад в формирование замысла работы, разработку, исполнение или интерпретацию представленного исследования. Все те, кто внес значительный вклад, должны быть обозначены как Соавторы. В тех случаях, когда участники исследования внесли существенный вклад по определенному направлению в исследовательском проекте, они должны быть указаны как лица, внесшие значительный вклад в данное исследование.
4.6.2. Автор должен удостовериться, что все участники, внесшие существенный вклад в исследование, представлены как Соавторы и не приведены в качестве Соавторов те, кто не участвовал в исследовании, что все Соавторы видели и одобрили окончательную версию работы и согласились с представлением ее к публикации.
4.7. Риски, а также люди и животные, выступающие объектами исследований
4.7.1 Если работа предполагает использование химических продуктов, процедур или оборудование, при эксплуатации которых возможен какой-либо необычный риск, Автор должен четко обозначить это в рукописи.
4.7.2 Если в работе предполагается участие животных или людей как объектов исследования, Авторы должны удостовериться, что в рукописи указано, что все стадии исследования соответствуют законодательству и нормативным документам исследовательских организаций, а также одобрены соответствующими комитетами. В рукописи должно быть четко
отражено, что от всех людей, ставших объектами исследований, получено информированное согласие. Необходимо всегда следить за соблюдением прав на неприкосновенность частной жизни.
4.8. Политика раскрытия и конфликты интересов
4.8.1 Все Авторы обязаны раскрывать в своих рукописях финансовые или другие существующие конфликты интересов, которые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или выводы, представленные в работе.
4.8.2 Примеры потенциальных конфликтов интересов, обязательно подлежащих раскрытию, включают работу по найму, консультирование, наличие акционерной собственности, получение гонораров, предоставление экспертных заключение, патентная заявка или регистрация патента, гранты и другое финансовое обеспечение. Потенциальные конфликты интересов должны быть раскрыты как можно раньше.
4.9. Существенные ошибки в опубликованных работах
В случае обнаружения Автором существенных ошибок или неточностей в публикации, Автор должен сообщить об этом Редактору журнала « Гинекология » и взаимодействовать с Редактором с целью скорейшего изъятия публикации или исправления ошибок. Если Редактор или Издательство получили сведения от третьей стороны о том, что публикация содержит существенные ошибки, Автор обязан изъять работу или исправить ошибки в максимально короткие сроки.
5. Обязанности Издательства
5.1 Издатель должен следовать принципам и процедурам, способствующим исполнению этических обязанностей Редакторами,
Рецензентами и Авторами журнала « Гинекология » в соответствии с данными требованиями. Издатель должен быть уверен, что потенциальная прибыль от размещения рекламы или производства репринтов не повлияла на решения Редакторов.
5.2. Издательство должно оказывать поддержку Редакторам журнала « Гинекология » в рассмотрении претензий к этическим аспектам публикуемых материалов и помогать взаимодействовать с другими журналами и/или Издательствами, если это способствует исполнению обязанностей Редакторами.
5.3. Издатель должен способствовать надлежащей практике проведения исследований и внедрять отраслевые стандарты в целях совершенствования этических рекомендаций, процедур изъятия и исправления ошибок.
5.4 Издатель должен обеспечить соответствующую специализированную юридическую поддержку (заключение или консультирование) в случае необходимости.
Плата за публикацию
Публикация в журнале для авторов бесплатна.
Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.
Политика раскрытия и конфликты интересов
Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора.
Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной выгоды.
Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с любым из Авторов, компаниями или другими организациями, связанными с представленной работой.
ММА «МедиаМедика» основана в 1999 г., хорошо известна всем российским врачам. Благодаря ММА «МедиаМедика» наши доктора в течение многих лет бесплатно получают 30 периодических профессиональных изданий для постдипломного образования специалистов разных направлений медицины, а также книги, справочники и методические руководства.
ММА «МедиаМедика» активно сотрудничает более чем c тысячью ведущих ученых медиков России, а также со всеми крупными фармацевтическими компаниями, работающими на российском рынке.
Адрес редакции: 115054, Россия, Москва, Жуков пр., стр. 19.
Телефон издательства: +7 (495) 926-29-83.
E-mail: or@hpmp.ru
GynecologyTheoretical and practical publication
ISSN 2079-5696
Scientific and practical journal "Gynecology", first published in 1999, has a circulation of 15 000 copies, of about 80 pages of A4. The magazine is registered by the State Committee of the Russian Federation for Press as an organ of the central press (registration certificate PI no. 77-43432). ISSN 2079-569 and is distributed in a thematic free subscription among practicing physicians, medical staff of higher educational and research institutions, health authorities of the Russian Federation.
In 2011, by the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission, the "Gynecology" magazine was included in the list of peer-reviewed scientific publications issued in the Russian Federation, which shall be published main results of theses for the degree of candidate or doctor of medical sciences.
The journal publishes the works of scientists and practicing obstetricians and gynecologists, endocrinologists, clinical pharmacologists, from Russia and the countries of the world. During its existence the magazine has gained wide recognition among professionals, and highly valued Russian Science Citation Index.
Founders: “Meditsinskie izdaniia”.
Main sections:
Infectious-inflammatory diseases of the pelvic organs, the problems of contraception, endometrial hyperplasia, gynecological endocrinology, pathology of the cervix, keeping / pregnancy pathology, methods of diagnosis and treatment in obstetrics and gynecology, the original results of clinical trials, scientific reviews, proceedings of scientific events.
Editor-in-ChiefProf. Vera N.Prilepskaya – M.D., Ph.D. (Moscow)
Responsible secretaryAndrey A.Kuzemin – Ph.D. (Moscow)
Editorial councilProf. Vladimir N.Serov – M.D., Ph.D., Academican of Russian Academy of Sciences, FESC (Moscow)
Prof. Galina M.Savelyeva – M.D., Ph.D., Academican of Russian Academy of Sciences, FESC (Moscow)
Prof. Gennadiy T.Sukhikh – M.D., Ph.D., Academican of Russian Academy of Sciences, FESC (Moscow)
Prof. Ekaterina M.Vichlyeva – M.D. Ph.D., Associated Member of Russian Academy of Sciences, FESC (Moscow)
Prof. Galina A.Melnichenko – M.D., Ph.D., Associated Member of Russian Academy of Sciences, FESC (Moscow)
Prof. Vladimir P.Kozachenko – M.D., Ph.D. (Moscow)
Submission Preparation Checklist
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Privacy Statement
Specified when registering the names and addresses will be used solely for technical purposes of a contact with the Author or reviewers (editors) when preparing the article for publication. Private data will not be shared with other individuals and organizations.
Focus and Scope
The aim of " Gynecology" journal is postgraduate educationand provision of high professional level of specialists in the presence of rapid development of biotechnology and medical science.Journal " Gynecology" is not only aimed to give coverage to the theoretical information, but toupdate the knowledge base and practitioners skills, i.e. to participate in continuing education. The main goals are to eliminate the defects of basic professional skills, to expand and make corrections about theoretical knowledge and to help specialists in overcoming professional stereotypes and to avoid common mistakes in medical practice. Another aim of the magazine is to develop theoretical knowledge of the pathogenesis, clinical manifestations and treatment of co-morbid disorders, which can be found in the practice of physicians in any specialty.
Publication Frequency
6 issues per year
Peer-Review
A double-blind peer review method is mandatory for processing of all scientific manuscripts submitted to the editorial stuff of " Gynecology". This implies that neither the reviewer is aware of the authorship of the manuscript, nor the author maintains any contact with the reviewer.
- Members of the editorial board and leading Russian and international experts in corresponding areas of life sciences, invited as independent readers, perform peer reviews. Editor-in-chief, deputy editor-in-chief or science editor choose readers for peer review. We aim to limit the review process to 2-4 weeks, though in some cases the schedule may be adjusted at the reviewer’s request.
- Reviewer has an option to abnegate the assessment should any conflict of interests arise that may affect perception or interpretation of the manuscript. Upon the scrutiny, the reviewer is expected to present the editorial board with one of the following recommendations:
- to accept the paper in its present state;
- to invited the author to revise their manuscript to address specific concerns before final decision is reached;
- that final decision be reached following further reviewing by another specialist;
- to reject the manuscript outright.
- If the reviewer has recommended any refinements, the editorial staff would suggest the author either to implement the corrections, or to dispute them reasonably. Authors are kindly required to limit their revision to 2 months and resubmit the adapted manuscript within this period for final evaluation.
- We politely request that the editor be notified verbally or in writing should the author decide to refuse from publishing the manuscript. In case the author fails to do so within 3 months since receiving a copy of the initial review, the editorial board takes the manuscript off the register and notifies the author accordingly.
- If author and reviewers meet insoluble contradictions regarding revision of the manuscript, the editor-in-chief resolves the conflict by his own authority.
- The editorial board reaches final decision to reject a manuscript on the hearing according to reviewers’ recommendations, and duly notifies the authors of their decision via e-mail. The board does not accept previously rejected manuscripts for re-evaluation.
- Upon the decision to accept the manuscript for publishing, the editorial staff notifies the authors of the scheduled date of publication.
- Kindly note that positive review does not guarantee the acceptance, as final decision in all cases lies with the editorial board. By his authority, editor-in-chief rules final solution of every conflict.
- Original reviews of submitted manuscripts remain deposited for 5 years.
- The editorial office sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation in the event of receipt of request
Publishing Ethics
The section is prepared according to the files (http://health.elsevier.ru/attachments/editor/file/ethical_code_final.pdf) of Elsevier publisher (https://www.elsevier.com/) and files (http://publicationethics.org/resources) from Committee on Publication Ethics (COPE - http://publicationethics.org/).
1. Introduction
1.1. The publication in a peer reviewed learned journal, serves many purposes outside of simple communication. It is a building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. For all these reasons and more it is important to lay down standards of expected ethical behaviour by all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society for society-owned or sponsored journal: " Gynecology"
1.2.Publisher has a supporting, investing and nurturing role in the scholarly communication process but is also ultimately responsible for ensuring that best practice is followed in its publications.
1.3. Publisher takes its duties of guardianship over the scholarly record extremely seriously. Our journal programmes record «the minutes of science» and we recognise our responsibilities as the keeper of those «minutes» in all our policies not least the ethical guidelines that we have here adopted.
2. Duties of Editors
2.1.Publication decision – The Editor of a learned " Gynecology" is solely and independently responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published, often working on conjunction with the relevant society (for society-owned or sponsored journals). The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always underwrite such decisions. The Editor may be guided by the policies of the " Gynecology" journal’s editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers (or society officers) in making this decision.
2.2.Fair play – An editor should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.
2.3.Confidentiality – The editor and any editorial staff of " Gynecology" must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.
2.4.Disclosure and Conflicts of interest
2.4.1. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
2.4.2. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers.
2.5.Vigilance over published record – An editor presented with convincing evidence that the substance or conclusions of a published paper are erroneous should coordinate with the publisher (and/or society) to promote the prompt publication of a correction, retraction, expression of concern, or other note, as may be relevant.
2.6.Involvement and cooperation in investigations – An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper, in conjunction with the publisher (or society). Such measures will generally include contacting the author of the manuscript or paper and giving due consideration of the respective complaint or claims made, but may also include further communications to the relevant institutions and research bodies.
3. Duties of Reviewers
3.1.Contribution to Editorial Decisions – Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper. Peer review is an essential component of formal scholarly communication, and lies at the heart of the scientific method. Publisher shares the view of many that all scholars who wish to contribute to publications have an obligation to do a fair share of reviewing.
3.2.Promptness – Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor of " Gynecology" and excuse himself from the review process.
3.3.Confidentiality – Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorised by the editor.
3.4.Standard and objectivity – Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.
3.5.Acknowledgement of Sources – Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
3.6.Disclosure and Conflict of Interest
3.6.1.Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
3.6.2. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
4. Duties of Authors
4.1.Reporting standards
4.1.1. Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.
4.1.2. Review and professional publication articles should also be accurate and objective, and editorial 'opinion’ works should be clearly identified as such.
4.2.Data Access and Retention – Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data (consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
4.3.Originality and Plagiarism
4.3.1. The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others, this has been appropriately cited or quoted.
4.3.2. Plagiarism takes many forms, from ‘passing off’ another’s paper as the author’s own paper, to copying or paraphrasing substantial parts of another’s paper (without attribution), to claiming results from research conducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.
4.4.Multiple, Redundant or Concurrent Publication
4.4.1. An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal of primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.
4.4.2. In general, an author should not submit for consideration in another journal a previously published paper.
4.4.3. Publication of some kinds of articles (eg, clinical guidelines, translations) in more than one journal is sometimes justifiable, provided certain conditions are met. The authors and editors of the journals concerned must agree to the secondary publication, which must reflect the same data and interpretation of the primary document. The primary reference must be cited in the secondary publication. Further detail on acceptable forms of secondary publication can be found at www.icmje.org.
4.5.Acknowledgement of Sources – Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work. Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or discussion with third parties, must not be used or reported without explicit, written permission from the source. Information obtained in the course of confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, must not be used without the explicit written permission of the author of the work involved in these services.
4.6.Authorship of the Paper
4.6.1. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors.
4.6.2. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.
4.7.Hazards and Human or Animal Subjects
4.7.1. If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify these in the manuscript.
4.7.2. If the work involves the use of animal or human subjects, the author should ensure that the manuscript contains a statement that all procedures were performed in compliance with relevant laws and institutional guidelines and that the appropriate institutional committee(s) have approved them. Authors should include a statement in the manuscript that informed consent was obtained for experimentation with human subjects. The privacy rights of human subjects must always be observed.
4.8. Disclosure and Conflicts of Interest
4.8.1. All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.
4.8.2. Examples of potential conflicts of interest which should be disclosed include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interest should be disclosed at the earliest possible stage.
4.9. Fundamental errors in published works – When an author discovers a significant error or inaccuracy in a published work, it is the author’s obligation to promptly notify the editor of " Gynecology" journal and cooperate with Publisher to retract or correct the paper, If the editor or the publisher learn from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper.
5. Duties of the Publisher (and if relevant, Society)
5.1. Publisher should adopt policies and procedures that support editors, reviewers and authors of " Gynecology" in performing their ethical duties under these ethics guidelines. The publisher should ensure that the potential for advertising or reprint revenue has no impact or influence on editorial decisions.
5.2. The publisher should support " Gynecology" journal editors in the review of complaints raised concerning ethical issues and help communications with other journals and/or publishers where this is useful to editors.
5.3. Publisher should develop codes of practice and inculcate industry standards for best practice on ethical matters, errors and retractions.
5.4. Publisher should provide specialised legal review and counsel if necessary.
Author fees
Publication in journal is free of charge for all the authors.
Disclosure and Conflict of Interest
Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
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Tel.: +7 (495) 926-29-83.
E-mail: or@hpmp.ru.
Ключевые слова: контрацепция, репродуктивное здоровье, Модэлль.
lomela@mail.ru
Для цитирования: Карахалис Л.Ю., Пенжоян Г.А., Могилина М.Н. Персонификация гормональной контрацепции. Гинекология. 2016; 18 (6): 4–7.
Ключевые слова: внутриматочная левоноргестрелсодержащая система Мирена, трансдермальные эстрогены, комбинированные гормональные препараты для лечения климактерического синдрома, фармакоэкономическая эффективность, контрацепция.
oldbaev@imshealth.com
Для цитирования: Баева Н.Г., Филяева Ю.А. Фармакоэкономические преимущества применения внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы Мирена в сочетании с трансдермальными эстрогенсодержащими препаратами для лечения климактерического синдрома и контрацепции в период менопаузального перехода. Гинекология. 2016; 18 (6): 8–13.
Материалы и методы. Проведено контролируемое клиническое рандомизированное проспективное исследование, объектом которого были 62 женщины репродуктивного возраста с обострением хронического двухстороннего сальпингоофорита с длительностью заболевания более 3 лет, осложнившегося формированием одно- или двухсторонних гнойных тубоовариальных образований (абсцессов, пиосальпинксов и др.). Всем пациенткам было проведено оперативное лечение в сочетании с антибактериальной терапией. Методом простой рандомизации женщины были разделены на две группы: 1-я группа (основная) состояла из 32 женщин, которым дополнительно назначили иммуномодулирующую терапию (препарат Полиоксидоний®), 2-я группа (сравнения) включила 30 пациенток, получавших стандартное лечение (хирургическое и антибактериальное). Контрольную группу составили 40 здоровых женщин репродуктивного возраста, не имеющих острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний любой локализации на момент обследования. Всем участвующим в исследовании было проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Оценку показателей у пациенток 1 и 2-й групп проводили дважды в динамике – до начала лечебных мероприятий и через 1 мес после лечения.
Результаты и выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что для сокращения сроков нормализации клинико-лабораторных показателей и достижения длительной ремиссии при гнойных воспалительных заболеваниях органов малого таза патогенетически обоснованным может считаться включение в стандартную схему лечения средств, направленных на коррекцию нарушений системы локального иммунитета и системы гемостаза.
Ключевые слова: гнойные воспалительные заболевания органов малого таза, Полиоксидоний.
doclapina@mail.ru
Для цитирования: Лапина И.А., Доброхотова Ю.Э., Бондаренко К.Р. и др. Комплексный подход к лечению гнойных воспалительных заболеваний органов малого таза с применением иммуномодулирующей терапии. Гинекология. 2016; 18 (6): 14–19.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, возраст, обязательное медицинское страхование, корифоллитропин альфа.
darja-gruzdova@rambler.ru
Для цитирования: Кулешова Д.А., Мелехова Н.Ю., Густоварова Т.А. и др. Применение корифоллитропина альфа в программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин старше 40 лет. Гинекология. 2016; 18 (6): 20–23.
Ключевые слова: шейка матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, рак, иммуногистохимия.
ashegolev@oparina4.ru
Для цитирования: Щеголев А.И., Мишнев О.Д. Роль иммуногистохимического исследования при диагностике опухолевых поражений шейки матки. Гинекология. 2016; 18 (6): 24–27.
Материалы и методы. Исследование проводилось в течение 12 мес. Пациентки, предъявляющие жалобы на боли в молочной железе, проходили комплексное обследование (клинико-рентгено-сонографическое) и анкетирование при первом визите и далее каждые 6 мес. Прием и обследование пациенток проводился трижды: до начала лечения, через 6 мес после его начала и через год. Терапия проводилась лекарственным препаратом растительного происхождения Мастодинон® 2 курсами по 3 мес с перерывами 2,5–3 мес.
Результаты. Нами было обследовано 38 пациенток в возрасте 45–56 лет. Большинство женщин данной группы многие годы наблюдались по поводу мастопатии различных форм и степеней выраженности. Через 6 мес после начала приема Мастодинона большинство пациенток отметили уменьшение или отсутствие болезненности в молочной железе, улучшение психоэмоционального состояния. Положительный эффект разной степени наблюдался у 71,05% пациенток. Через 1 год после начала лечения выявлена стабилизация лечебного действия препарата Мастодинон® в 83,3% случаев в виде отсутствия возобновления болей в молочной железе или отсутствия усиления болевого симптома у тех женщин, у которых боли не были полностью купированы. Мастодинон® показал высокую эффективность, хорошую переносимость при лечении мастопатии у женщин в пре- и перименопаузе, повысил уровень качества жизни пациенток.
Ключевые слова: мастопатия, масталгия, Мастодинон.
Rozhkova@rncrr.ru
Для цитирования: Рожкова Н.И., Бурдина И.И., Запирова С.Б. и др. Эффективность препарата Мастодинон® для коррекции масталгии у женщин в пре- и перименопаузе. Гинекология. 2016; 18 (6): 28–31.
Материалы и методы. Обследованы 109 пациенток с вульвовагинальной атрофией (ВВА): 1-я группа – 53 пациентки в перименопаузе (средний возраст – 50,11±3,89 года), 2-я группа – 56 женщин в постменопаузе в возрасте 65,8±4,13 года. Комплекс исследований включал оценку жалоб, анамнестических и клинических данных, проведение бактериоскопического, цитологического и кольпоскопического исследования с интерпретацией результатов в соответствии с Международными стандартами и использованием современного оборудования. Лечебный этап включал вагинальное применение комплексного препарата, состав которого представлен комбинацией эстриола, прогестерона, Lactobacillus сasei rhamnosus, по следующей схеме: 2 капсулы 1 раз в сутки в течение 14 (в 1-й группе) и 21 день (во 2-й группе). Контрольное цитологическое обследование шейки матки выполнялось дважды (через 4 и 6 нед) после лечения.
Выводы. После проведенной локальной терапии у пациенток двух групп установлено клиническое улучшение течения ВВА, нормализация биоценоза влагалища в сравнении с исходными данными (р<0,001). У пациенток 1-й группы отмечалась нормализация цитологических мазков (цитологическая норма в 83% случаев) на фоне редукции плоских клеток неясного значения (ASC-US), регрессии воспаления (в 5,6 раза чаще в сравнении с исходными данными) и атрофии (в 3,7 раза чаще, р<0,05); во 2-й группе – снижение темпов нормализации цитологических мазков (цитологическая норма в 48% случаев), полная редукция ASC-US (р<0,05) с тенденцией к регрессии воспаления (в 1,9 раза) и атрофии (в 1,3 раза) чаще, относительно исходных данных.
Ключевые слова: вульвовагинальная атрофия, генитоуринарный синдром менопаузы, перименопауза, постменопауза, шейка матки, кольпоскопия, жидкостная цитология.
klin_tatyana@mail.ru
Для цитирования: Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б., Миронова О.Н. Оценка цервикального скрининга при лечении вульвовагинальной атрофии в пери- и постменопаузе. Гинекология. 2016; 18 (6): 32–35.
Ключевые слова: биорегуляционная медицина, Траумель С, лечение гинекологических заболеваний.
oilineva@yandex.ru
Для цитирования: Линева О.И. Возможности биорегуляционной терапии в гинекологической практике (обзор литературы). Гинекология. 2016; 18 (6): 36–42.
Ключевые слова: беременность, заболевания глаз, диагностика, осложнения гестационного периода.
doc_sinchihin@rambler.ru
Для цитирования: Синчихин С.П., Рамазанова Л.Ш., Мамиев О.Б. и др. Беременность и заболевания глаз (обзор литературы). Гинекология. 2016; 18 (2): 43–50.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование медицинской документации 114 пациенток (формы №025/у, 111/у, 113/у). Сравнение уровней гомоцистеина, показателей скрининговой коагулограммы, особенностей течения беременности, родов, состояния новорожденных в зависимости от варианта коррекции фолатного дефицита.
Результаты. В группе пациенток, принимавших метафолинсодержащий витаминно-минеральный комплекс (n=60), достоверно ниже были уровни гомоцистеина, фибриногена, маркеров тромбинемии, частота некоторых акушерских и перинатальных осложнений (в 1,5–3,9 раза; p<0,05) по сравнению с женщинами, получавшими мегадозы препаратов синтетической фолиевой кислоты (n=54).
Заключение. Рутинное назначение избыточных дозировок синтетической фолиевой кислоты при лечении невынашивания беременности у женщин с полиморфизмами генов фолатного цикла нецелесообразно, предпочтение следует отдавать препаратам, содержащим активную форму фолатов – метафолин.
Ключевые слова: невынашивание беременности, полиморфизмы генов фолатного цикла, метафолин, фолиевая кислота.
kurmna@mail.ru
Для цитирования: Курмачева Н.А., Харитонова О.М., Верижникова Е.В. Акушерские и перинатальные аспекты выбора фолатсодержащих препаратов при невынашивании беременности. Гинекология. 2016; 18 (6): 51–55.
Методы. В исследование были включены 122 беременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст составил 29,6±2,5 года) без сопутствующей экстрагенитальной патологии в сроке беременности 18–22 нед с подтвержденным диагнозом бактериального вагиноза (n=51) и кандидозного вульвовагинита (n=71). Оценивались клиническая и терапевтическая эффективность препарата, быстрота наступления клинической эффективности (день от начала лечения), перинатальные исходы, частота преждевременных родов в обеих группах, частота побочных эффектов на фоне применения препарата.
Результаты. Терапевтическая эффективность препарата (отсутствие субъективных симптомов и нормализация лабораторных показателей) в группе беременных с бактериальным вагинозом на 14 и 28-й дни от начала исследования составила 96% (n=48) и 94%(n=47) соответственно. В группе с кандидозным вульвовагинитом – 94,2% (n=65) и 91,3% (n=63). Клиническая эффективность (субъективное отсутствие симптомов) к окончанию курса лечения достигнута абсолютно у всех пациенток в обеих группах, причем у многих пациенток еще до окончания полного курса лечения.
Заключение. Нео-Пенотран Форте является высокоэффективным и безопасным и может быть рекомендован для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных, начиная со II триместра. Эффективное лечение беременных с бактериальным вагинозом и кандидозным вульвовагинитом препаратом Нео-Пенотран Форте предотвращает неблагоприятные исходы беременности и снижает риск преждевременных родов, связанный с вагинальной инфекцией, однако из-за небольшого объема выборки данная проблема требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: беременность, бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, вагинальные инфекции, метронидазол, миконазол, Нео-Пенотран Форте.
vikabits@mail.ru
Для цитирования: Бицадзе В.О., Радецкая Л.С. Опыт применения местного комбинированного препарата, содержащего метронидазол и миконазол, для лечения бактериального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у беременных. Гинекология. 2016; 18 (6): 56–60.
Ключевые слова: беременность, массивная тромбоэмболия легочной артерии, тромболизис, геморрагические осложнения.
yastrebovmich@yandex.ru
Для цитирования: Шакурова Е.Ю., Ястребов М.А. Случай успешного тромболизиса при массивной тромбоэмболии легочной артерии у беременной. Гинекология. 2016; 18 (6): 61–62.
Ключевые слова: повышенная масса тела и ожирение, профилактика заболеваний у детей, контрацепция.
lomela@mail.ru
Для цитирования: Карахалис Л.Ю., Могилина М.Н. Влияние повышенной массы тела и ожирения на частоту гинекологической патологии, течение родов, послеродовый период и состояние новорожденных. Гинекология. 2016; 18 (6): 67–70.